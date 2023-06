Dzwony pokoju dla Europy wrócą również do kościołów w Kujawsko-Pomorskiem OPRAC.: mc

Jeden ze zrabowanych dzwonów trafi do kościoła w Słowianowie, na terenie bydgoskiej diecezji Mariusz Kapała/Zdjęcie ilustracyjne

Zrabowane w czasie II wojny światowej przez niemieckiego okupanta, wrócą do macierzystych parafii, nie tylko do Polski, ale i do Czech. Projekt od 2018 roku realizuje diecezja Rottenburg-Stuttgart w Niemczech. Do jednej z parafii na terenie Kujaw i Pomorza dzwon ma trafić już w weekend 17-18 czerwca.