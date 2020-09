Efekt NOCEBO - co to jest? Czym jest przeciwieństwo placebo? Jak rozpoznać? TOP 10 objawów efektu nocebo

Placebo zna każdy. A czym jest efekt NOCEBO? Jak go rozpoznać?Nocebo (łac. "będę szkodzić") to negatywne, niepożądane objawy zjawiska zwanego placebo.W przypadku efektu placebo mamy do czynienia z pozytywnym efektem terapii, w której np. nie wykorzystuje się środków leczniczych, jednak pacjent ma przekonanie, że otrzymuje lek, a jego pozytywne nastawienie powoduje faktyczne ustąpienie objawów chorobowych. Efekt nocebo, czyli różne objawy uboczne najczęściej wywołane są przez negatywne nastawienie pacjenta do terapii czy też nieakceptowany przez niego wygląd leku.Pacjenci stosujący drogie terapie mogą odczuwać efekt nocebo w momencie zmiany leków na zawierające te same dawki substancji czynnych, ale tańsze zamienniki.Efekt nocebo to przeciwieństwo efektu placebo. Sprawdź 10 najczęstszych objawów nocebo na kolejnych slajdach >>>

pixabay.com