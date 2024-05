Egzamin ósmoklasisty 2024 w Lipnie. Stres uczniowie mają za sobą. Teraz czekają na wyniki. Zdjęcia

Najpierw egzaminacyjne zmagania rozpoczęli maturzyści, a po nich przyszedł czas na ósmoklasistów. Zdawali język polski, matematykę i język obcy, a w zasadzie to angielski. Ten język z reguły wybierają uczniowie.

Tak było w SP 3 w Lipnie

Przed egzaminem z języka angielskiego odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 3 w Lipnie. Po dwóch dniach egzaminacyjnych uczniowie mieli, jak zapewnił dyrektor Jacek Góźdź, pozytywne odczucia. Do egzaminów przystąpiło 36 uczniów z dwóch klas. Język angielski zdawali w pięciu salach.

Tak, zmotywowałoby to uczniów do nauki

W Kikole wrażenia zróżnicowane

- Egzaminy przebiegły bardzo sprawnie – mówi Ewa Żuchowska, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole. – Żaden z uczniów nie wystąpił o dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu. Po egzaminach zdania na temat ich trudności były podzielone. Zdający byli bardzo zadowoleni z „Kamieni na szaniec”. Uczniowie lubią i rozumieją tę lekturę. Język angielski i matematyka mogły przysporzyć trudności. Na pewno opisanie przygotowania relacji filmowej ze sportowego wydarzenia nie należało do prostych zadań.

Jako wypracowanie z języka polskiego mieli do wyboru rozprawkę na temat , czy warto pomagać innym lub opowiadanie o przeżytej przygodzie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej.

- Z egzaminów jestem zadowolony – zdradza Gustaw Szymański, ósmoklasista z Kikoła. – Pytania nie były zaskakujące, bo wszystko omawialiśmy i ćwiczyliśmy na lekcjach. Cieszę się, że na egzaminie z języka polskiego były „Kamienie na szaniec”. To moja ulubiona lektura, którą przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem. Temat wypracowania dawał dużą swobodę wypowiedzi, bo można było odnieść się w nim do wielu lektur. Zadania z matematyki były łatwe, podobnie jak pytania z języka angielskiego.

Teraz pozostało czekanie na wyniki, które zostaną ogłoszone do 3 lipca 2024 roku.