Egzamin ósmoklasisty coraz bliżej. Uczniowie sprawdzą, czego nauczyli się na zdalnych lekcjach

Przed uczniami egzamin ósmoklasisty 2021. W tym roku wyjątkowy, ponieważ przez wiele miesięcy młodzież miała zdalne nauczanie. Teraz ósmoklasiści sprawdzą, czego nauczyli się przez internet.

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się we wtorek 25 maja 2021 o godz. 9. Tego dnia uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy przedmiot, z którym się zmierzą. Czekają ich też testy z matematyki (26 maja 2021) i języka obcego (27 maja).

Ósmoklasiści są zmęczeni nauką, ale zmobilizowani W województwie kujawsko-pomorskim egzaminy napisze 19 465 ósmoklasistów, a odbędą się one w 664 szkołach. Zdecydowana większość osób, bo około 97 proc. uczniów jako język obcy wybrało angielski. - Chcę, żeby było już po egzaminie – mówi Zosia Lewandowska, Zosia Lewandowska, ósmoklasistka z SP im. Kazimierza Górskiego w Rojewie. - Jestem trochę zmęczona powtórkami i przygotowaniami. Nauczanie zdalne było męczące, ale powrót do szkoły tuż przed egzaminem chyba jeszcze bardziej. Myślę, że będzie dobrze. Jestem zmotywowana wyborem przyszłej szkoły i to mnie mobilizuje.

Egzamin ósmoklasisty 2021 w reżimie sanitarnym Egzamin ósmych klas odbywa się w reżimie sanitarnym. Muszą go przestrzegać wszyscy. Zakrywanie ust i nosa maseczką do momentu zajęcia miejsca w sali, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu – o tym m.in. powinni pamiętać uczniowie. Dla szkół przeprowadzenie egzaminu zgodnie z wytycznymi sanitarnymi jest wyzwaniem organizacyjnym. Nie chodzi bowiem tylko o ustawienie ławek w odległości co najmniej 1,5 m, zdezynfekowanie sprzętów, pomieszczeń, ale trzeba też zapewnić młodzieży miejsce do pozostawienia rzeczy czy izolatkę potrzebną na wypadek złego samopoczucia uczestnika egzaminu. - W tym roku mamy specyficzną sytuację, ponieważ do egzaminu przystępuje tylko jedna 8 klasa – mówi Paweł Błaszak, dyrektor SP 8 w Inowrocławiu. - Wszystko już czeka na dzieci. Pomieszczenie są gotowe, a ławki ustawione nawet w większej odległości niż przepisowe 1,5 m. W szkole trwa remont, ale nie jest to żadną przeszkodą. Ósmoklasiści, tak jak inni, uczą się hybrydowo. Ustaliliśmy, że w tym tygodniu przychodzą klasy IV-VI, a w przyszłym – VII i VIII. Dni, w których odbywa się egzamin, będą wolne dla pozostałych uczniów. Nasi ósmoklasiści mieli okazję sprawdzić się podczas kilku próbnych testów, w tym egzaminu organizowanego przez CKE i Próby te odbywały się w szkole, więc mają opanowane procedury sanitarne.

- Egzamin będą pisać uczniowie czterech klas. Jeśli chodzi o rygor sanitarny, to wszystko powinno pójść dobrze, bo młodzież zna procedury – mówi też Rafał Chylewski, dyrektor SP 16 w Grudziądzu. - Zaczynamy trochę wcześniej, ponieważ uczniowie będą wchodzić trzema wejściami i w odstępach czasowych. W szkole będą dni dyrektorskie, czyli wolne od zajęć dydaktycznych. Normalnie pracować będzie świetlica. Podobnie będzie w SP 56 w Bydgoszczy. - W czasie egzaminów zapewniamy dzieciom opiekę świetlicową, natomiast uczniowie nie mają lekcji – wyjaśnia Jarosław Jagodziński, dyrektor. - Nasi ósmoklasiści pisali dwa próbne egzaminy, w tym ogólnopolski, próbny z CKE. Próby wypadły nie tak źle, materiał na zdalnych lekcjach został omówiony. Zobaczymy, jak im pójdzie. Nauczyciele trzymają kciuki za ósmoklasistów - Ósmoklasiści będą w poniedziałek w szkole i na pewno usłyszą od nauczycieli jeszcze parę rad, ale nikt nie będzie ich zamęczał powtórkami. - dodaje Jolanta Tarniowa, dyrektor SP 5 w Grudziądzu. - Na to, jak wypadnie egzamin, składa się 8 lat pracy. Ten ostatni rok był wyjątkowo trudny, co było widoczne po próbnym egzaminie. Nauczanie zdalne nie jest w stanie zastąpić stacjonarnego. Natomiast jeśli chodzi o obostrzenia sanitarne, to dzieci znają wszystkie zasady i powinny o nich pamiętać. Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do egzaminu, zostało tylko ustawienie ławek. W naszej szkole do egzaminu przystępują trzy klasy. Dzieci będą wchodzić dwoma wejściami w kilku grupach. Najwięcej sal, bo 9, potrzebujemy na przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego, aby nagrania były dobrze słyszalne.