Egzamin Ósmoklasisty. Uczniowie wciąż czekają na decyzję w sprawie egzaminu w 2022 roku

Przez pandemię sytuacja szkołach zmieniła się radykalnie. Obecnie starsi uczniowie szkół podstawowych (klas 4-8) uczą się zdalnie od końca października 2020. Do tego należy dodać jeszcze kilka miesięcy poprzedniego roku szkolnego 2019/2020, gdy w połowie marca zamknięto szkoły, a lekcje przez internet powoli wprowadzano od końca tego miesiąca. Uczniowie wrócili do szkół tylko odebrać świadectwa.

Problem dotyczy egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku. Obecnie uczniowie zdają trzy egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego (przeważnie angielskiego). W przyszłym 2022 roku ma się to zmienić: ósmoklasiści będą musieli napisać jeszcze jeden dodatkowy egzamin z wybranego przedmiotu. Mogą zdecydować się na historię, geografię, biologię, fizykę czy chemię.

Początkowo wszyscy spodziewali się, że decyzja w sprawie egzaminu ósmoklasisty 2022, zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji Przemysława Czarnka zapadnie w zeszłym tygodniu. Tak się jednak nie stało. Wszystko wskazuje na to, że główni zainteresowani będą musieli jeszcze poczekać na rozstrzygnięcie, być może do końca roku szkolnego, ponieważ ten termin także był podawany swego czasu przez ministra edukacji.

Z kolei Koalicja Obywatelska złożyła projekt ustawy dotyczący odroczenia czwartej części egzaminu ósmoklasisty. Na razie jednak bez reakcji ze strony rządu, co przekazała posłanka Kinga Gajewska w rozmowie z tvn24.pl.

Dlatego też zdaniem wielu pedagogów, a także obecnych uczniów siódmych klas i ich rodziców w 2022 roku należałoby zrezygnować z wprowadzania zmian. Zaapelował o to m.in. ruch „Nie dla chaosu w szkole”, który domaga się rezygnacji z czwartej części egzaminu w latach 2022-2024. Pod petycją podpisało się ponad 8 tysięcy osób.

- Uważam, że czwarta część egzaminu ósmoklasisty powinna być przełożona chociaż o rok – mówi Jolanta Tarniowa, dyrektor SP 5 w Grudziądzu. - Niestety, w ubiegłym i bieżącym roku szkolnym zrealizowano bardzo mało treści. Pamiętajmy, że nie wszystko da się przekazać przez internet. Na przykład, chemia to przede wszystkim doświadczenia.

- Dlaczego nie można podjąć tej decyzji teraz? Dzieci chcą wiedzieć, co je czeka– mówi pani Aneta z Bydgoszczy, mama siódmoklasisty. - Zdecydowanie jestem za odwołaniem czwartej części egzaminu ósmoklasisty. To nierealne, żeby w kilka miesięcy udało się nadrobić zaległości. Mój syn chciałby zdawać chemię, która wchodzi w siódmej klasie i której właściwie od początku uczy się zdalnie. Nie wyobrażam sobie, żeby w ósmej klasie nadgonił braki.

- Sercem jestem za tym, aby odsunąć w czasie wprowadzanie czwartej części egzaminu ósmoklasisty – mówi również Marek Dobucki, dyrektor SP 37 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy. - W ostatnich dwóch latach w związku z pandemią mieliśmy dużo kłopotów w edukacji. Nie można mieć złudzeń, że nauka zdalna przynosi takie same efekty jak stacjonarna. Nawet, jeśli oceny są lepsze, nie oznacza to, że uczniowie umieją więcej, bo nie wszyscy pracują samodzielnie. Poza tym dzieci muszą sobie poradzić z powrotem do szkół pod względem psychicznym, bo tu na pewno problemów będzie wiele.