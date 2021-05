Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego nie zaskoczył uczniów. Zobacz, jakie zadania były na egzaminie

Zdaniem uczniów dało się odczuć, że zadania na egzaminie z języka angielskiego w 2021 były łatwiejsze niż w ubiegłym roku.

- Na egzaminie z języka angielskiego moim zdaniem poziom był o wiele niższy niż w poprzednich latach - mówi Mariusz Balcerzak, ósmoklasista z SP w Brzozie (powiat bydgoski). - Test był tak łatwy, że po prostu nie dało się go nie napisać. Jedynie temat maila średnio mi odpowiadał. Myślę, że mógł być ciekawszy. Należało napisać do koleżanki lub kolegi o wygranym konkursie przyrodniczym. Najtrudniejsze było dla mnie zmieszczenie się w limicie słów: od 50 do 120 wyrazów. Nawet z polskiego piszę dłuższe wypracowania, nie mówiąc o angielskim. Jeśli chodzi o zadania ze słuchania, to odsłuchiwanie tekstu po raz drugi nie było mi potrzebne. Wiele osób wychodziło z egzaminu już po 40 minutach od rozpoczęcia. Ja posiedziałem godzinę, bo chciałem wszystko sprawdzić. Myślę, że poszło mi dobrze pod warunkiem, że do końca doczytałem wszystkie polecenia.