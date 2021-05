Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021 zakończony. Zobacz, jakie zadania rozwiązywali uczniowie

Na egzaminie ósmoklasisty 2021 było mniej zadań

Ósmoklasiści mieli do rozwiązania 19 zadań, za które mogli zdobyć maksymalnie 25 punktów (o 5 mniej niż w zeszłym roku). W arkuszu znaleźli mniej zadań otwartych – 4 zamiast 6. To w związku z obniżeniem wymagań, spowodowanych nauką zdalną. Ósmoklasistów ominęły w tym roku m.in. zadania z pierwiastkami, dowodami geometrycznymi czy obliczaniem pola powierzchni i objętości ostrosłupów prostych.

Egzamin z matematyki miło zaskoczył uczniów

Wielu uczniów ósmych klas obawiało się egzaminu z matematyki. - Przed matematyką był stres, ale potem okazało się, że zupełnie niepotrzebnie - mówi Marcelina Wesołek z SP nr 16 w Inowrocławiu. - Egzamin okazał się łatwiejszy niż te próbne, które pisaliśmy wcześniej. Co prawda, pojawiły się podchwytliwe zadania, ale większość była prosta. Konkretnie określono, co trzeba zrobić, a niektóre polecenia były tak sformułowane, że stanowiły podpowiedzi do zadań. Okazało się to dużym zaskoczeniem