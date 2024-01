Egzamin zawodowy 2024 - styczeń. Tutaj znajdziecie rozwiązania i klucze odpowiedzi

Egzamin zawodowy to sprawdzian wiedzy dla szkół branżowych. Jak co roku i w 2024 będziemy mieli dwie sesje zimową i letnią. Zimowa sesja egzaminu zawodowego rozpocznie się już 10 stycznia. Sprawdźcie najważniejsze informacje na temat egzaminu zawodowego 2024 i gdzie szukać klucza odpowiedzi.

Gdzie szukać odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2024?

Egzamin w części praktycznej rozpocznie się w 9 stycznia (wtorek) i potrwa do 20 stycznia w zależności od specjalności. Część pisemną zaplanowano na środę 10 stycznia. Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną z danymi umożliwiającymi dostęp do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektroniczne. Kartę identyfikacyjną stanowi kartka papieru formatu co najmniej A5, na której są zamieszczone (wydrukowane) dane zdającego oraz login i hasło. Karta identyfikacyjna może służyć do wykonywania pomocniczych obliczeń lub zapisywania rozwiązań zadań przez zdających.

Po zalogowaniu się zdającego do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego zdającemu jest udostępniany test składający się z 40 zadań egzaminacyjnych zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Zadania egzaminacyjne są wybierane dla każdego zdającego indywidualnie, losowo z bazy zadań egzaminacyjnych prowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, według algorytmu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, według którego są wybierane, nie są podawane do publicznej wiadomości.

Egzamin zawodowy umożliwia uzyskanie: certyfikatu kwalifikacji zawodowej – po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji,

dyplomu zawodowego – po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego - odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia

Egzamin zawodowy 2024 - styczeń

Egzamin zawodowy 2024 w sesji zimowej rozpocznie się 9 stycznia i zakończy 20 stycznia. Termin dodatkowy jaki wyznaczono dla egzaminów zawodowych to od 29 do 30 stycznia.

Cześć teoretyczna (pisemna) będzie trwała od 10 do 15 stycznia. W przypadku terminu dodatkowego 29 stycznia. Jeśli chodzi o część praktyczną to dla "modelu d" odbędzie się 9 stycznia (poniedziałek), natomiast dla pozostałych modeli "w", "wk", "dk" w dniach 9-20 stycznia. W terminie dodatkowym wszystkie modele będą zdawać 31 stycznia.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji zimowej poznamy 27 marca 2024 roku. Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego udostępnia szkole, placówce lub centrum, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację

Egzamin zawodowy 2024 - czerwiec

Sesja letnia egzaminów trwać będzie od 3 do 19 czerwca 2024 (część pisemna: 4-10 czerwca 2024, część praktyczna: 3-19 czerwca 2024). Również w sesji letniej wyznaczono termin dodatkowy 27-28 czerwca 2024 (część pisemna: 27 czerwca i część praktyczna 28 czerwca).

Obecnie, aby ukończyć szkołę branżową konieczne jest podejście do egzaminu zawodowego, bez względu na jego rezultat. Nie przystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje, jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. Oznacza to konieczność powtarzania klasy czy semestru nauki.

Egzamin zawodowy 2024 - wymagania

Aby zdać egzamin zawodowy, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów w części pisemnej, a także zdobycie nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów w części praktycznej.

Do egzaminu zawodowego przystępują: uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami,

uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

uczniowie techników,

słuchacze szkół policealnych,

słuchacze branżowych szkół II stopnia,

