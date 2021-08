EkoPlener z Czystą Puszczą Bydgoską. Gdy do akcji przystępują kajakarze, Brda staje się bardziej błękitna

Kokpity i pokłady szybko wypełniły się tym, co zalegało w rzece - puszkami, butelkami, zabawkami, ale przede wszystkim niepotrzebnymi już, uszkodzonymi sprzętami domowymi. Po co wystawiać je do śmietnika albo zawozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u), skoro można wyrzucić do Brdy? Prosta sprawa.