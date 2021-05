Kujawsko-Pomorskie. To ma być dobry sezon – dla plażowiczów bezpieczny, dla ratowników z dobrą „kasą”

Kujawsko-pomorscy ratownicy szkolą się i intensywnie przygotowują do tegorocznego sezonu letniego. Do 2023 roku w ich szeregi wstąpi dodatkowo 915 osób

Obsada ratownicza na kąpieliskach WOPR-u w naszym regionie będzie w tym roku znacząco większa niż ta wymagana prawem. Z tym nie powinno być problemu, bo zachętą mają być wysokie zarobki - po 5,2 tysięcy złotych.

Zobacz wideo: Sezon żeglugowy w Bydgoszczy otwarty!

- Ponad 5 tysięcy złotych dla młodego człowieka, na przykład studenta, to naprawdę świetny zarobek. Co prawda dyżury będą 8-godzinne i 7 dni w tygodniu, ale takiej służbie z pewnością ratownicy podołają – mówi Maciej Banachowski, prezes wojewódzkiego WOPR i jednocześnie szef Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy. Mowa jednak o kąpieliskach nadzorowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego – o Borównie (to główna plaża WOPR w regionie), Pieczyskach, Wąsoszu i prawdopodobnie także o Żninie. Jakie jeszcze kąpieliska na otwartym powietrzu i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będą czynne w tym sezonie, tego dokładnie nie wiadomo, bowiem gminy nie zgłosiły tego jeszcze WOPR-owi. Decyzje podejmują rady gminne. Bieżące informacje na ten temat, a także o jakości wody i dostępnej infrastrukturze, będzie można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://sk.gis.gov.pl/).

Sezon w regionie ruszy pod koniec czerwca Oficjalny sezon kąpielowy trwa w Polsce od 1 czerwca do 30 września, ale poszczególne gminy same określają ramy czasowe, najczęściej znacznie ściślejsze. W naszym regionie dyżury ratowników rozpoczynają się zwykle w pierwszy wakacyjny weekend, a w tym roku będzie to sobota 26 czerwca. 1 września wypada w środę, więc kąpieliska będą strzeżone najczęściej jeszcze do wtorku 31 sierpnia. A na kąpieliskach już trwają prace porządkowe i remontowe, o czym informujemy w lokalnych wydaniach „Pomorskiej”.

- Spodziewamy się dużego zainteresowania wypoczynkiem nad – i na wodzie. Polacy, tak jak w ubiegłym sezonie, nie wyjadą jeszcze tłumnie na wakacje zagraniczne. I dlatego solidnie przygotowujemy się do wakacji, szkolimy ratowników i oferujemy im dobre zarobki – zachęca Maciej Banachowski.

Alkohol ciągnie na dno Ratownicy dążą do opcji zero, czyli zero utonięć, ale nie każdą osobę, szczególnie niekorzystającą ze strzeżonych kąpielisk, można upilnować. Podczas ubiegłorocznego sezonu letniego (czerwiec – sierpień) w województwie kujawsko-pomorskim utonęło 12 osób (sami mężczyźni). 7 osób utonęło w jeziorach, 3 w rzece, 1 w stawie, 1 w bagnie, zaś aż 9 z nich było pod wpływem alkoholu. Wyszkolą setki ratowników W naszym regionie trwają intensywne szkolenia młodych ratowników – do czerwca 2023 roku ma ich przybyć aż 915. Każdy świeżo mianowany na ratownika otrzymuje propozycję dobrze płatnej pracy. Szkolenie owych 915 śmiałków odbywa się w ramach dużego dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (3,5 mln zł) z funduszy europejskich. Wkład własny wojewódzkiego WOPR-u to 500 tys. zł. -Szkolenie ratownicze nie jest łatwe. Wysoko stawiamy poprzeczkę, coraz wyżej – uprzedza szef ratowników.

W sumie już teraz w regionie mamy 726 ratowników wodnych, w tym 501 posiadających kwalifikacje z udzielania pierwszej pomocy. Wielu z nich posiada dodatkowe uprawniania, jak stermotorzysty żeglugi śródlądowej (może prowadzić statki o napędzie mechanicznym) – 106 osób, sternika motorowodnego – 339, płetwonurka – 167, płetwonurka zawodowego - ratownika lodowego – 77, ratownika zabezpieczającego spływy kajakowe i imprezy na wodach szybko płynących - 14. Na stanie wszystkich jednostek WOPR w regionie jest 50 łodzi motorowych, 7 skuterów wodnych, 16 samochodów ratowniczych, 44 przyczepy podłodziowe, 2 przyczepy portowe (do przewożenia statków), 4 quady oraz dwa w pełni wyposażone ambulansy ratownicze (stacjonują w Kruszwicy i Żninie).

Na wyposażeniu jest też sprzęt do poszukiwań podwodnych oraz do akcji technicznych i związanych z ratownictwem ekologicznym – to sonary (2 sztuki), motopompy szlamowe (3) i pływające (3), worki wypornościowe (4), zapory przeciwolejowe (5).

Weryfikacja stanu ratowników i sprzętu odbywa się zawsze w połowie czerwca, aby kierownictwo wiedziało dokładnie kim i czym dysponuje.

Pieniądze płyną od państwa i samorządu W tym roku nasz WOPR otrzymał od państwa (przekazane przez wojewodę) 360 tys. zł dofinansowania na działalność statutową. 27 maja zarząd WOPR podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim na 120 tys. zł, za które będzie można zintensyfikować patrole i akcje prewencyjne na największych akwenach w regionie, np. na Gople, Wiśle, Zalewie Koronowskim. 220 tys. zł kosztował samochód terenowy Mitsubishi L200 i dwie łodzie motorowe z pełnym wyposażeniem ratowniczym, które „służbę” rozpoczną w tym sezonie w bazie w Borównie. Cały ten mobilny sprzęt, bo łodzie można przewozić na przyczepie, będzie wykorzystywany w akcjach w Bydgoszczy i okolicach. Pieniądze wyłożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będąca już od lat na wyposażeniu ratowników łódź hybrydowa, najszybsza w naszym regionie, jak zawsze patrolować będzie Zalew Koronowski. Sezon na plaży gminy Koronowo w Pieczyskach rozpocznie się nieco później niż zwykle, bo najprawdopodobniej 10 lipca, ale cały obiekt przechodzi gruntowną modernizację i ta ma być wykonana solidnie, a nie w niepotrzebnym pośpiechu. Ratownicy będą jednak patrolować okolice Pieczysk przed tym terminem.

