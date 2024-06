Elana Toruń nie zwalnia tempa. Zwycięska passa jest kontynuowana, choć łatwo nie było

- Tak jak w poprzednich meczach zaczęliśmy od mocnego uderzenia i zdobycia bramki - informuje Rafał Więckowski, trener Elany. - Odebraliśmy piłkę rywalom i szybko sfinalizowaliśmy akcję. Niestety, w podobny sposób straciliśmy gola. Maciek Andrzejewski próbował ratować akcję, ale sprokurował karnego. W pierwszej połowie gra była wyrównana. My lepiej weszliśmy w mecz, potem rywale gonili wyniki. Były akcje z obu stron. Najlepszą miał Kamil Kuropatwiński, ale po jego strzale piłka trafiła w poprzeczkę. W drugiej połowie byliśmy lepszym zespołem. Po kolejnym rogi i dośrodkowaniu Kamila Woronieckiego celną główką popisał się Alek Kowalski. Niedługo potem straciliśmy Arka Korpalskiego, który zobaczył czerwoną kartkę. Zrobiło się trochę ciężej, ale dobrze się broniliśmy. Przeciwnicy grali głównie długą piłką, a my po przechwytach staraliśmy się kontratakować. Niektóre kontry byly całkiem groźne i niewiele zabrakło, by podwyższyć wynik. Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa i kontynuowania dobrej passy - podsumował szkoleniowiec żółto-niebieskich.