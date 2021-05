Elektryczny bus w Golubiu-Dobrzyniu. Zagłosuj w sondzie czy jest potrzebny

W ubiegłym tygodniu, gdy robiliśmy sondaż dotyczący minusów mieszkania w Golubiu-Dobrzyniu internauci wymienili m.in. brak komunikacji dalekobieżnej oraz miejskiej.

- Autobusy do większych miast rozwiązałyby problemy wielu osób, ale chyba jeszcze bardziej przydałby się autobus miejski z osiedli do przychodni, szpitala, bo dla starszej osoby ta droga często jest nie do pokonania pieszo, a autem nie wszyscy jeżdżą. Przydałaby się też poranny kurs do zakładów pracy przy Dworcowej/PTTK czy liceum. Fajnie by było gdyby busik wyglądał stylowo, wtedy można byłoby go wykorzystać w letnie weekendy do przejazdów turystycznych. Mamy w mieście wielu pasjonatów motoryzacji, którzy odrestaurowują pojazdy. Może warto, żeby miasto nawiązało z nimi współpracę do stworzenia fajnego pojazdu i jego obsługi, bo jak do wszystkiego potrzebna jest pasja i serce – uważa pan Jan, który skontaktował się z naszą redakcją.