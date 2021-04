Emerytury Czerwcowe znowu będą mniej korzystne? Miały być zmiany, ale utknęły

Raptem w ubiegłym roku okazało się, że problem jednak można rozwiązać. W jednej z ustaw covidowych zapisano, że w 2020 roku wnioski emerytalne złożone w czerwcu będą traktowane tak, jak wnioski majowe, tzn. obejmie je zarówno roczna, jak i kwartalna waloryzacja składek - o ile będzie to korzystne dla ubezpieczonego. Jednak było to rozwiązanie wyłącznie jednorazowe , dotyczące tylko ubiegłego roku.

Kto tylko mógł - unikał składania w czerwcu wniosków o emeryturę. Od lat widać to w statystykach. Cierpieli jednak ci, którzy byli na rencie i właśnie w czerwcu kończyli wiek emerytalny , a ZUS z urzędu przenosił ich na emeryturę.

Emerytury czerwcowe są problemem od wielu lat. Ci, którzy na emeryturę przechodzą właśnie w czerwcu, pozbawieni są jednej waloryzacji składek i kapitału początkowego . W każdym pozostałym miesiącu stosowana jest bowiem waloryzacja roczna i kwartalna, co powiększa podstawę wymiaru emerytury, a w konsekwencji przekłada się na wysokość świadczenia. W czerwcu obowiązuje tylko waloryzacja roczna, nie ma kwartalnej.

Zapowiadało się, że resort pracy wreszcie zlikwiduje te niesprawiedliwe przepisy i ubiegłoroczne rozwiązanie będzie obowiązywało na stałe. Taką zmianę, jak w ubiegłym roku, zapisano w przygotowanym przez resort polityki społecznej projekcie zmian w ustawie emerytalnej. Przepisy miały wejść w życie od początku kwietnia. Jednak prace nad projektem ugrzęzły. Ministerstwo do tej pory nie opublikowało nawet nadesłanych uwag i opinii. Zapadła cisza.

Kwiecień dobiega końca, widmo niższych emerytur czerwcowych znowu straszy. We wtorek spytaliśmy ministerstwo polityki społecznej, m.in., czy prace nad wspomnianym projektem ustawy zostały wstrzymane? Czy resort ewentualnie planuje - wzorem ubiegłego roku - wprowadzenie kolejnej jednorazowej zmiany przepisów, dotyczących emerytur czerwcowych, do czasu ustawowego uregulowania? Czekamy na odpowiedź. Jeśli do końca maja nic się nie zmieni, lepiej w tym roku unikać składania w czerwcu wniosków o przyznanie emerytury.