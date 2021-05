Emerytury dla nauczycieli. Ekspert ZUS odpowiedział nam na najważniejsze pytania

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać emeryturę z Karty Nauczyciela czy świadczenie kompensacyjne? Komu się należy emerytura z rekompensatą? - o to najczęściej pytali Czytenicy podczas dyżuru z ZUS.

Zobacz wideo: To już pewne. W 2021 roku będzie Czternasta Emerytura

Na pytania odpowiadała Grażyna Mucha, główny specjalista z Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych w oddziale ZUS w Bydgoszczy. Mam 55 lat i 36 lat pracy. Czy mogę od września przejść na wcześniejszą emeryturę lub świadczenie kompensacyjne?

By dostać emeryturę z Karty Nauczyciela, musiałaby Pani na 31 grudnia 2008 roku posiadać co najmniej 30 lat pracy ogółem, w tym 20 lat "przy tablicy" wykonywanej przynajmniej na pół etatu i rozwiązać umowę o pracę. Z kolei, aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy spełnić łącznie trzy warunki. Pierwszym jest wiek zróżnicowany dla obu płci w zależności od roku, w którym się go ukończy. W latach 2021-2022 dla kobiety wynosi on 55 lat, a dla mężczyzny 59 lat. Drugim warunkiem jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy, tj. co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej połowy etatu. Trzecim warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli Pani pracuje w kilku miejscach, to musi Pani rozwiązać wszystkie swoje stosunki pracy, bez względu na ich charakter i wymiar czasu pracy. Co ważne, po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na świadczenie kompensacyjne, nie może Pani wykonywać żadnej innej pracy ani prowadzić działalności gospodarczej.

Ponieważ na koniec 2008 roku nie miała Pani 30 lat pracy, pozostaje Pani nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Na swój wniosek może Pani rozwiązać umowę o pracę i przejść na wspomniane świadczenie. Decydując się na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, traci Pani prawo do tzw. emerytury z rekompensatą. W praktyce jest to nawet kilkaset złotych więcej do bieżącej wypłaty emerytury powszechnej.

Jaka jest wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?

Wysokość wspomnianego świadczenia ustalana jest indywidualnie i nie może być niższa niż najniższa emerytura. Aktualnie jest to 1250,88 zł brutto. Oblicza się ją dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Świadczenie kompensacyjne jest wynikiem podzielenia sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Doradca emerytalny w ZUS obliczy prognozowaną wartość świadczenia kompensacyjnego. Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Mam 58,5 roku i 36 lat pracy. W 2017 roku składałem do ZUS wniosek o świadczenie kompensacyjne. W tym roku chcę na nie przejść. Mam decyzję o ponownym ustaleniu kapitału z 2017 roku. Czy muszę złożyć wniosek o ponowne naliczenie kapitału przy składaniu wniosku o świadczenie kompensacyjne? Czy będę miał korzystniejsze warunki?

Jeżeli Pan już składał w 2017 roku wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, to teraz nie musi Pan składać takiego wniosku. Kapitał jest już przeliczony. Nawet gdyby Pan nie złożył w 2017 roku wniosku o przeliczenie kapitału początkowego, to ZUS i tak z urzędu by go przeliczył przy rozpatrywaniu wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeśli Pan chce w tym roku przejść na nie, musi Pan rozwiązać na swój wniosek stosunek pracy i złożyć wniosek do ZUS o to świadczenie. Do wniosku musi Pan dołączyć dokument, z którego będą wynikały okresy niezdolności do pracy za cały okres pracy zawodowej oraz przebieg Pana pracy nauczycielskiej i wymiar czasu pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę nauczycielską i emeryturę z rekompensatą. Mam 62 lata i 30 lat pracy.

Ponieważ ukończyła Pani już powszechny wiek emerytalny (60 lat), nie może Pani już ubiegać się o świadczenie kompensacyjne. Może Pani złożyć wniosek o emeryturę powszechną z rekompensatą. Żeby otrzymać taką rekompensatę, należy udowodnić 15 lat pracy w szkodliwych warunkach na koniec 2008 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel bez np. urlopów wychowawczych, urlopu dla poratowania zdrowia czy okresów niezdolności do pracy. Rekompensata przysługuje osobie, która nie skorzystała z prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Stanowi dodatek do kapitału początkowego ustalonego na dzień 1 stycznia 1999 roku i podlega waloryzacjom przewidzianym dla kapitału początkowego. Kapitał dzięki rekompensacie wzrasta przynajmniej o jedną czwartą jego wartości. Dzięki temu emerytura może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

Mam 49 lat. Rozpoczęłam pracę w 1994 roku. Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli?

Z Karty Nauczyciela, bez względu na wiek, mogłaby Pani przejść na wcześniejszą emeryturę pod warunkiem, że na dzień 31 grudnia 2008 roku miałaby Pani co najmniej 30 lat pracy, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej przynajmniej na pół etatu. Jeśli pracuje Pani w szkolnictwie specjalnym, to wymagany staż nauczycielski do 2008 roku wynosi 20 lat i odpowiednio 25 lat ogółem. Jeśli nie ma Pani wymaganego stażu pracy na 31 grudnia 2008 roku, to obecnie nie może Pani skorzystać z wcześniejszej emerytury.

Z kolei o świadczenie kompensacyjne mogłaby Pani się ubiegać, gdyby w tym czy przyszłym roku miałaby Pani 55 lat i wymagany staż pracy. Wiek 55 lat obowiązuje do 2024 roku, potem wzrasta. Zatem najwcześniej na świadczenie kompensacyjne mogłaby Pani przejść w 2030 roku, mając 58 lat i dokumentując 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej przynajmniej na pół etatu.

Jestem nauczycielem z 37- letnim stażem. W grudniu skończę 59 lat. Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę?

Jeśli ma Pan 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej przynajmniej na pół etatu, to po ukończeniu 59 lat może Pan ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Aby przejść na wspomniane świadczenie, musi Pan na swój wniosek rozwiązać umowę o pracę nauczycielską. Do wniosku o świadczenie kompensacyjne należy dołączyć przebieg pracy zawodowej z wyszczególnieniem okresów niewykonywania pracy nauczycielskiej, niezdolności do pracy.

Może Pan też przejść na emeryturę w wieku powszechnym tj. w wieku 65 lat. Wówczas mógłby Pan ubiegać się o tzw. rekompensatę za to, że nie skorzystał Pan z możliwości wcześniejszego przejścia na świadczenie kompensacyjne przed powszechnym wiekiem emerytalnym. Syn w maju kończy 58 lat. Był nauczycielem 32 lata, jest alkoholikiem i od 3 lat go utrzymuję. Czy przysługuje mu jakieś świadczenie?

W 2022 roku syn skończy 59 lat i wtedy może ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pod warunkiem, że rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek i nie podjął zatrudnienia oraz ma wymagany staż pracy. Wymagany staż pracy to: 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej przynajmniej na pół etatu.

Stosunek pracy może być także rozwiązany z nauczycielem z powodu likwidacji, częściowej likwidacji placówki bądź zmniejszenia liczby oddziałów, zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze czy po upływie 6- miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym lub po odmowie podjęcia przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym pracy w pełnym wymiarze w tej szkole.

W czerwcu kończę 55 lat i od 1 września planuję przejść na świadczenie kompensacyjne. Pracuję w zwykłej szkole, nie specjalnej. Mam 36 stażu pracy. Czy mogę przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela?

Aby mogła Pani przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela bez względu na wiek, musi Pani mieć na koniec grudnia 2008 roku 30 lat pracy, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej przynajmniej na pół etatu. Pani takiego stażu nie ma, więc możemy mówić tylko o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym. W czerwcu będzie miała Pani wymagany wiek 55 lat, odpowiedni staż pracy też Pani posiada tj. 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej przynajmniej na pół etatu. Pozostaje Pani rozwiązać na swój wniosek umowę o pracę nauczycielską i złożyć w sierpniu wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeśli Pani pracuje w kilku miejscach, to musi Pani rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Do wniosku należy dołączyć wykaz okresów niewykonywania pracy nauczycielskiej, absencji chorobowych za cały okres pracy, przebieg pracy zawodowej, wymiar czasu pracy. Te dokumenty zakład pracy Pani wystawia. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zależy od kapitału początkowego i składek emerytalnych. Jest to świadczenie okresowe, wypłacane do dnia poprzedzającego wiek emerytalny. Przechodząc na świadczenie kompensacyjne traci Pani prawo do rekompensaty.

W lipcu kończę 60 lat. Pracuję już 37. rok. Na koniec grudnia 2008 roku miałam 28 lat stażu pracy. Czy przysługuje mi emerytura nauczycielska?

Nie ma Pani wymaganego stażu pracy do emerytury z Karty Nauczyciela. Jeżeli mówimy już o wieku powszechnym, to na ogólnych zasadach przysługuje Pani emerytura z tytułu ukończenia tego wieku. Jeżeli Pani pracowała jako nauczyciel i na 31 grudnia 2008 roku ma Pani najmniej 15 lat pracy w szczególnym charakterze, w charakterze nauczyciela, ale w pełnym wymiarze czasu pracy, to jeszcze dodamy Pani do emerytury powszechnej tzw. rekompensatę. Ta rekompensata będzie już na stałe. Może Pani także przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wówczas musi Pani rozwiązać umowę i złożyć wniosek o to świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, ale wtedy straci Pani prawo rekompensaty. Zatem nie opłaca się Pani przejść na świadczenie kompensacyjne.

Jestem 57 rocznik. Mam 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat przy tablicy. Jest w tym okres, gdy studiowałem i byłem w wojsku. Czy mogę przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela? Czy będzie wyliczona z ostatnich 20 lat czy z 10 wybranych?

Wniosek o emeryturę z Karty Nauczyciela można złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura ta jest obliczana według starych zasad, czyli z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok złożenia wniosku o emeryturę lub z 20 dowolnych lat kalendarzowych przypadających przed rokiem złożenia wniosku, wybranych z całego okresu ubezpieczenia. Najlepiej jeśli Pan będzie miał na druku RP-7 jak najwięcej wyszczególnionych zarobków. Wówczas wybierzemy najkorzystniejszy wariant wyliczenia świadczenia. Jeżeli jest Pan blisko wieku emerytalnego, to warto porównać ile wynosiłaby emerytura według starych zasad, czyli z Karty Nauczyciela, a ile powszechna emerytura z rekompensatą. Rekompensata przy dużym kapitale początkowym to nawet kilkaset złotych. Może Pan też ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ale wówczas Pan traci rekompensatę. Jeśli teraz Pan przejdzie na emeryturę z Karty Nauczyciela, to w momencie ukończenia 65 lat składa Pan wniosek o emeryturę powszechną. Wówczas przeliczymy na nowo świadczenie zdejmując tzw. konsumpcję, czyli wypłacone wcześniejsze emerytury. Warto przed wiekiem emerytalnym sprawdzić które ze świadczeń dla Pana jest najkorzystniejsze.

Od 1 września 1980 roku pracuję w szkole. Obecnie jestem dyrektorem. Mam prawie 64 lata. Kiedy najkorzystniej byłoby przejść mi na emeryturę?

Do tej pory było tak, że lipiec, czyli III kwartał, był najlepszym okresem na przejście na emeryturę. Uwzględniała ona już waloryzację roczną czerwcową. Ten rok pokazuje nam, że niekoniecznie lipiec jest miesiącem korzystniejszym, bo np. maj w tym roku będzie lepszy niż lipiec. To wynika z waloryzacji kwartalnych, bo oprócz rocznych waloryzacji czerwcowych składek i kapitału są jeszcze tzw. kwartalne waloryzacje. Skróciło się średnie dalsze trwanie życia. Jeżeli będzie Pan się zbliżał do wieku emerytalnego, proszę zasięgnąć porady u doradcy emerytalnego, który obliczy wysokość świadczenia prognozowanego. Może także pokazać różne warianty, np. jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć wpłynie na wysokość emerytury. Natomiast jeśli ma Pan konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to może Pan sam obliczyć wysokość emerytury za pomocą kalkulatora emerytalnego.

Jeżeli Pan udowodni co najmniej 15 lat okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do 31 grudnia 2008 roku, a praca nauczyciela jest taką pracą, to przy wyliczeniu emerytury powszechnej może się Pan ubiegać o rekompensatę. Jest ona doliczana do kapitału początkowego i podnosi wysokość emerytury nawet kilkaset zł miesięcznie. W tym celu przy składaniu wniosku powinien Pan dostarczyć zaświadczenie potwierdzające "czystą" pracę nauczycielską i jej wymiar.

Jestem nauczycielem z 34-letnim stażem pracy. Mam skomplikowaną sytuację zawodową. Czy mogłabym umówić się w dogodnym terminie na poradę w ZUS-ie?

Może się Pani umówić na spotkanie z doradcą emerytalnym. Aby nie czekać w kolejce, może Pani wcześniej zarezerwować sobie wizytę w ZUS na konkretny dzień i godzinę przez profil PUE lub dzwoniąc pod numer tel. 52 34 18 126 . Może również Pani skorzystać z e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS. E-wizytę można zarezerwować na www.zus. pl/e-wizyta. Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem.

Mam 56 lat i 36 lat stażu pracy. Czy w każdej chwili mogę przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne? Czy w takiej sytuacji dużo się traci? Zostały mi 4 lata do emerytury zwykłej.

Świadczenie kompensacyjne jest troszkę niższe niż emerytura powszechna, ponieważ na świadczenie kompensacyjne może Pani przejść w wieku 55 lat, a na emeryturę powszechną dopiero po ukończeniu wieku emerytalnego, który wynosi w przypadku kobiet 60 lat. Pani na emeryturę powszechną może przejść za 4 lata. Pracując 4 lata dłużej więcej składek emerytalnych gromadzi się na Pani indywidualnym koncie. Będą one podniesione o kolejne roczne waloryzacje. Poza tym średnie dalsze trwanie życia jest krótsze, a co za tym idzie wysokość pani świadczenia będzie wyższa. Przybliżoną wysokość świadczenia kompensacyjnego może Pani obliczyć doradca emerytalny, który jest dostępny w każdej placówce ZUS. Z usług doradcy emerytalnego można także skorzystać w trakcie e-wizyty. Doradca emerytalny wyliczy również w kalkulatorze emerytalnym prognozowaną wysokość emerytury. Warto podkreślić, że przyznając emeryturę nie pomniejszymy podstawy jej obliczenia o sumy wypłaconego wcześniej nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ale decydując się na wspomniane świadczenie, traci Pani prawo to emerytury z rekompensatą po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli długo Pani pracowała w szkolnictwie, to rekompensata może wynieść nawet kilkaset złotych co miesiąc dodatkowo do emerytury.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne można złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat). Jeżeli chce Pani już teraz złożyć wniosek, musi Pani rozwiązać stosunek pracy.