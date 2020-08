Emerytury - wyliczenia. Niektórzy będą musieli przeżyć za 30 proc. pensji!

Wielu Polaków będzie zmuszonych do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu, aby zapewnić sobie przyzwoity poziom życia w okresie emerytalnym.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Aegon, które cytuje portal Interia.pl, 36 proc. ankietowanych uważa, że do komfortowego życia potrzebny im będzie dochód w wysokości 60-79 proc. ich obecnych zarobków, 33 proc. zaś chciałoby otrzymywać świadczenie wysokości 80-100 proc. dochodów.

Emerytury - wyliczenia. Ile w przyszłości na konto?

Według najnowszych wyliczeń osoby, które weszły na rynek pracy po 1999 r., otrzymają zaledwie około 30% obecnej pensji, w w przypadku działalności gospodarczej jeszcze mniej.

Relacja emerytury do zarobków nieustannie spada. Obecnie wynosi 50 proc., ale w przypadku młodych, którzy zaczęli pracować po 1999 r. i nie mają tzw. kapitału początkowego, będzie to zaledwie 30 proc. i to pod warunkiem, że pracowały na umowę o pracę i składki miały odprowadzane od całości zarobków.