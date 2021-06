Emilia Pawłowska z Więcborka wydała debiutancki album „Niebo nad jeziorem” [wideo]

Wraz z końcem marca informowaliśmy o premierze piosenki i teledysku „Wybrałam” Emilii Pawłowskiej, który zapowiadał jej debiutancki album „Niebo nad jeziorem”. Po dwóch miesiącach na rynku muzycznym fani wokalistki doczekali się premiery cyfrowej płyty. Promuje ją singiel „W potrzasku”. Teledysk powstał w reżyserii Olgi Czyżkiewicz. To utwór do słów poetki Aliny Rzepeckiej. Wydawcą i dystrybutorem płyty jest wytwórnia SOLITON.

- Album „Niebo nad jeziorem” to historie opowiadane wierszami dwóch, związanych z Krajną poetek Anny Szucy i Aliny Rzepeckiej. Ta płyta to 11 melodyjnych piosenek, dotykających doświadczeń każdego z nas, pełnych akustycznych, naturalnych, szlachetnych brzmień, o jakość których zadbał aranżacyjnie Adam Lemańczyk, stając się współtwórcą albumu. Materiał muzyczny zawarty na płycie jest bardzo zróżnicowany. Wynika to z mojej fascynacji różnymi stylistykami. Chciałam, aby w muzyce była cała, możliwa paleta emocji, tym bardziej, że refleksje zawarte w tekstach poetek, poruszają słuchacza i kierują jego uwagę na ponadczasowe wartości – mówi o swoim debiucie Emilia Pawłowska.