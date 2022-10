Emocjonująca Dycha Pod Krokwią w Zakopanem. Biegacze walczyli w zimowej stolicy Tatr

– Nie dziwi mnie to, że do biegu przystąpiło tak spore grono zawodników i to właściwie z całej Polski. Ponownie było to o tyle fajne wydarzenie, że dające możliwość startu zarówno biegaczom bardziej zaawansowanym, jak i traktującym tę formę aktywności typowo amatorsko. Każdy mógł pokonać trasę w swoim tempie, choć obecność tych mocniejszych biegaczy stanowiła oczywiście dodatkową mobilizację – podkreślał Marcin Rzeszótko, utytułowany mistrz w biegach górskich, który jako ambasador wydarzenia dał sygnał do startu, a już na finiszu gratulował kolejnym uczestnikom osiągającym metę.

Bieg „Dycha Pod Krokwią” zorganizowany został przez Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow”. Większa część trasy prowadziła odcinkami asfaltowymi, ale były też fragmenty przełajowe. Uczestnicy pokonywali oświetlone pętle na nowoczesnych trasach COS-OPO w Zakopanem, ze startem i metą zlokalizowanymi w malowniczej okolicy kompleksu skoczni narciarskich Średnia Krokiew.