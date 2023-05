Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem. Kolejna edycja ciekawych zawodów [zdjęcia]

Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem to cykl sześciu startów zaplanowanych od grudnia 2022 do maja 2023. Jak zapewniają organizatorzy - poza dobrą zabawą, to świetna okazja do sprawdzenia swojej formy, urozmaicenia przygotowań do startów zimą i wiosną oraz przygotowania się do startu w triathlonie.