Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem. Ruszył nowy cykl - zobaczcie zdjęcia z imprezy

Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem to cykl sześciu imprez, zaplanowanych co miesiąc od listopada 2023 do maja 2024 roku. Jego główny cel - oczywiście poza świetną zabawą i dbaniem o kondycję fizyczną - to sprawdzenia swojej formy przed rozpoczęciem regularnego sezonu triathlonowego. Dla niektórych to więc rozgrzewka przed sezonem letnim, dla innych jednak spore wyzwanie.

W Bydgoszczy rywalizacja toczy się w nowoczesnym obiekcie Centrum Rekreacji Astoria - w 50-metrowym basenie Astorii, sali ćwiczeń i wokół obiektu.

Uczestnicy zawodów rywalizują na supersprinterskim dystansie:

300 jarów pływania w basenie Astorii

8 km jazdy na rowerze stacjonarnym z pomiarem mocy

3 km biegu na bulwarach przy Brdzie

ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON POD DACHEM. ZDJĘCIA: