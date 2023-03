Enea Żnin Triathlon 2023. Kiedy będzie? Jakie dystanse? Ruszył nabór wolontariuszy [zapowiedź]

Przypominamy wideo z Enea Żnin Triathlon w 2022 roku

Dystanse Enea Żnin Triathlon 2023

Szukają stu wolontariuszy

Wolontariusze będą pracować (miejsca te sa do wyboru) w: biurze zawodów, strefach żywieniowych, strefie medalowej, strefie zmian, nna trasach iegowych i kolarskich oraz w grupie do zadań specjalnych.

- Uczestnictwo w wolontariacie to szansa na zdobycie nowych umiejętności, nawiązanie ciekawych znajomości i okazja do wspólnej zabawy - opowiada Monika Kuziemska, współkoordynatorka Wolontariatu Sportowego - Udział w Wolontariacie Sportowym to przede wszystkim nowe doświadczenia, poznawanie ciekawych ludzi oraz przeżywanie sportowych emocji razem z zawodnikami. Dla Wolontariuszy przygotowaliśmy specjalne pakiety z gadżetami, a dla najbardziej aktywnych mamy przewidziane dodatkowe nagrody. Chcemy razem z Wami tworzyć jedną z najlepszych imprez triathlonowych w Polsce, dlatego przede wszystkim stawiamy na tworzenie społeczności oraz wspieranie się nawzajem. Minimalny wiek wolontariusza to 11 lat - serdecznie zapraszamy do zgłaszania się!