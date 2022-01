Eugeniusz Kłopotek, wójt gminy Warlubie podsumował pół roku kadencji

- Ubiegając się o stanowisko wójta wiedziałem, że w gminie jest sporo problemów do rozwiązania. Nie sądziłem jednak, że są one aż tak poważne - mówi Eugeniusz Kłopotek . - Lekko nie jest, ale myślę, że powoli wychodzimy na prostą - dodaje.

Eugeniusz Kłopotek z „wielkiej” polityki odszedł w 2019 roku na znak protestu po tym jak odebrano pierwsze miejsce na liście wyborczej w okręgu toruńskim Zbigniewowi Sosnowskiemu z PSL kosztem Pawła Szramki z Kukiz 15. Oba ugrupowania startowały wspólnie w wyborach parlamentarnych.

Kłopotek wrócił do polityki. Tyle, że na szczeblu lokalnym. W czerwcu 2021 roku wygrał wybory uzupełniające na wójta gminy Warlubie. Pokonał m.in.: Annę Ośko, która do momentu wyborów pełniła rolę komisarycznej wójt po tym jak ze stanowiska wskutek wyroku sądu ustąpić musiał Krzysztof M. - Kiedyś mówiło się, że na kłopoty Bednarski. Teraz można powiedzieć, że na kłopoty - Kłopotek - skomentował na gorąco wyniki wyborów w Warlubiu Eugeniusz Kłopotek. I zapowiadał, że od razu zamierza wziąć się do pracy. Jako cel postawił sobie rozwiązanie trzech głównych problemów dręczących gminę. A dotyczyły kwestii dzierżawy budynku dworca PKP, budowy hali oraz odszkodowania dla wykonawcy parku przemysłowo – technologicznego.