Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 12 maja 2023

Eurojackpot 12 maja 2023 - wygrane w Polsce

Po piątkowym losowaniu Eurojackpot wiemy, że ponownie nie padła główna wygrana I stopnia. Do graczy nie uśmiechnęło się dziś szczęście i w losowaniu Eurojackpot z 12 maja nie padła również żadna wygrana II, III ani IV stopnia. Najwyższa wygrana V stopnia w wysokości 22 755,50 zł trafiła aż do 19 graczy.

Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał tak dużej kwoty. To najwyższa wygrana w historii gier totalizatora w naszym kraju! Do tej pory najwyższa wygrana to "szóstka" w Lotto warta 36 726 210,20 zł, trafiona w 2017 roku w Skrzyszowie.

Eurojackpot wyniki 12.05.2023:

Eurojackpot w Polsce. Jak grać?

Eurojackpot wystartował w Polsce 15 września 2017 r. Wtedy to odbyło się pierwsze losowanie. Loterię na terenie naszego kraju uruchomił Totalizator Sportowy (właściciel marki Lotto). Właśnie on dołączył dwa lata temu do uczestników loterii multijurysdykcyjnej, czyli takiej w której biorą udział gracze nie z jednego, ale z kilku czy nawet kilkunastu krajów. Dzięki temu kwota głównej wygranej może urosnąć do ogromnej sumy.