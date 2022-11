Eurojackpot: wyniki losowania 4 listopada. Te liczby padają najczęściej w losowaniu! Aż 570 milionów złotych do wygrania

W Eurojackpot padają rekordowe wygrane w Polsce i w Europie. W teorii każda liczba ma takie same szanse na wylosowanie, ale statystyki jasno pokazują, że niektóre liczby pojawiają się znacznie częściej. Chcesz zagrać i zwiększyć swoje szanse na wygraną? Sprawdź w naszej galerii liczby, które najczęściej padają w Eurojackpot!

Eurojackpot 4 listopada. 570 mln zł do wygrania. Takie liczby padają najczęściej w losowaniu!

W grze bierze udział osiemnaście państw europejskich, w tym Polska. Zasada gry jest prosta: typujesz 5 z 50 liczb głównych oraz 2 z 12 euroliczb. Wygrać można nawet 90 mln euro, a do tej pory taka suma padała sześć razy. W losowaniu Eurockpot 4 listopada do wygrania jest aż 570 mln zł. Jest jeszcze czasy, aby wybrać się do kolektury i skreślić szczęśliwe liczby w loterii Eurojackpot.