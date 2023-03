Extra Pensja - te liczby losowano najczęściej w 2023 roku. Mamy dane z 80 losowań [lista]

Pierwsze losowanie Extra Pensji odbyło się 19 października 2014 roku. Przez ten czas odnotowano 415 wygranych. Główna wygrana pierwszego stopnia to 5 tysięcy zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Można też otrzymać 100 tysięcy zł dodatkowo w Extra Premii, dopłacając złotówkę do zakładu. Można zwiększyć stawkę, by grać o nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat, a w Ekstra Premii o 1 000 000 zł! Losowania odbywają się każdego dnia o godz. 22. Transmitowane są w TVP Info oraz na stronie internetowej www.lotto.pl. Gra polega na wyborze dwóch zestawów liczby: 5 z 35 i 1 z 4. Jeden zakład kosztuje 5 zł.

Teoretycznie każda liczba powinna być losowana tyle samo razy. Jednak w praktyce jedne liczby losowane są częściej niż inne. Sprawdziliśmy, jakie liczby najczęściej losowano w 2023 roku czyli od 1 stycznia do 21marca. Nasze zestawienie obejmuje 80 losowań. Przedstawiliśmy je w poniższej galerii.