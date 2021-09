Ferie zimowe 2022 mogą wyglądać inaczej. Minister Przemysław Czarnek: Wracamy do podziału na województwa

Ferie zimowe 2022

Kiedy wypadają ferie zimowe 2022? Co roku terminy ferii zimowych były podzielone na okresy od połowy stycznia do końca lutego a dzieci z różnych województw odpoczywały od nauki w różnych terminach. Aż do 2021 roku, kiedy to pandemia koronawirusa i obowiązujący w Polsce lockdown sprawił, że terminy ferii zimowych wyjątkowo był jeden dla wszystkich województw. Wówczas ferie zimowe trwały od 4 do 17 stycznia.

Jak będzie w tym roku? Kiedy przypadają ferie zimowe 2022?

Ferie zimowe 2022 - terminy

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek został zapytany we wtorek (7 września) na antenie radia RMF FM o ferie zimowe 2022. Minister odniósł się do pytania, czy ferie zimowe w 2022 roku odbędą się w tym samym terminie dla wszystkich województw, czy wrócimy do podziału na województwa.