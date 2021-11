Festiwal Fado, Paranienormalni, kabaret i balet... Imprezy w Grudziądzu w weekend 26-28 listopada (DD)

Festiwal Fado tym razem odbędzie się w teatrze Piotr Bilski

Dwa duże wydarzenia kulturalne szykują się na najbliższy weekend w Grudziądzu. Pierwszym będzie Festiwal Fado, a drugim spektakl „Dziadek do orzechów” w wykonaniu artystów Polskiego Baletu Królewskiego. Ale to nie wszystko na co możemy liczyć w najbliższych dniach.