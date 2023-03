Festiwal Grudziądzka Wiosna Teatralna 2023 otworzył monodram "Testament Marii". Zobacz zdjęcia

Inauguracja Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej 2023

Zobacz galerię zdjęć z inauguracji festiwalu i pierwszego przedstawienia:

PROGRAM GRUDZIĄDZKIEJ WIOSNY TEATRALNEJ 2023 "7 GRZECHÓW GŁOWNYCH"

W nadchodzących tygodniach, w ramach festiwalu widzowie zobaczą jeszcze:

"Arcadia - Seans Lamentacyjny Bez Słów". Na scenie 25 marca zobaczymy Teatr KTO z Krakowa. Początek o godz. 19. Bilety są po 80 zł (normalny) i 70 zł (ulgowy).

- Można powiedzieć, że nie pada tu żadne słowo, natomiast zostanie wydanych kilka dźwięków i usłyszymy utwory czy to Doris Day czy Stevie Wondera - zachęca Ewelina Dąbrowska z teatru odpowiedzialna za dobór repertuaru GWT. - To spektakl gdzie zobaczymy wszystkie grzechy, ale ubraliśmy go w gniew. Dlatego, że jest to gniew nad nieuchronną przemijalnością, nad brakiem możliwości wpływu na tą sytuację.