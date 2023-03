W Grudziądzu, jak w Irlandii! Koncert Beltaine w klubie "Akcent". Zobacz zdjęcia

Irlandzki koncert Beltaine w klubie "Akcent" w Grudziądzu

17 marca to Dzień Świętego Patryka , patrona Irlandii. Tradycją jest już, że w okolicach tego właśnie dnia w Grudziądzu organizowany jest koncert muzyki irlandzkiej, celtyckiej, folkowej... A publiczność przychodzi na te wydarzenia z zielonymi elementami stroju, bo zielony to kolor symbolizujący "Zieloną wyspę".

Wystąpił znakomity zespół Beltaine, jeden z najciekawszych zespołów polskiej sceny folkowej.

Grupę tę tworzy siedem osób, z których każda reprezentuje inny muzyczny świat, co tworzy wyjątkową muzyczną mieszankę.

Efekt ich współpracy to muzyka, która zgrabnie łączy folkowe brzmienie ze współczesnymi trendami muzycznymi, co świetnie sprawdza się podczas koncertów, które są bardzo żywiołowe.

Podczas koncertu w Grudziądzu zespół promował swój nowy, piąty już album studyjny zatytułowany "Observer".