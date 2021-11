Festiwal podróżników w Świeciu. Rowerem po zboczu najwyższego wulkanu na świecie

Ojos del Salado drzemie, czyli pozostaje w stanie długotrwałego uśpienia. Pierwsi na jego szczyt - w 1937 r. - weszli Polacy Jan Szczepański i Justyn Wojsznis.

Wulkan ten zafascynował też Marcina Korzonka, ostatniego gościa festiwalu podróżników „Piąty ocean”, który odbywał się w Świeciu od 18 do 20 listopada.

Spalił sobie kark

Marcin Korzonek postanowił zdobyć go na dwóch kółkach. Nim zaatakował szczyt, aklimatyzował się na drodze, która liczy 30 tys. km i biegnie przez obie Ameryki. Opowiadał w Świeciu, że posuwał się bardzo powoli, bo ogromnie wiało.

- Przez ten wiatr nie czułem słońca i przez szczelinę między kapeluszem a koszulą spaliłem sobie kark. Skóra zamieniła się w gruby strup. Zachowałem się jak amator, bo na taką wyprawę trzeba mieć albo kapelusz z dużym rondem, albo doczepiać do niego falbanę na kark.

Marcin Korzonek dostał udaru słonecznego i na dodatek kontuzji kolana.

- Mijał trzeci dzień, a ja nie aklimatyzowałem się, tylko dzwoniłem do rehabilitanta w Polsce. Na szczęście, dzięki ćwiczeniom udało się to kolano wyleczyć.

Mógł wyruszyć w stronę największej na świecie kopalni odkrywkowej miedzi (4 km szerokości), a potem na pustynię Atakama. Przypadkowo trafił na niezwykły widok, który wcześniej wypatrzył na mapach Google. To była długa rozpadlina na środku pustyni, w dole której płynęła rzeka z domostwami po obu stronach.