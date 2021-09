Festiwal Prapremier w Bydgoszczy w tym roku bardzo różnorodny. Pierwszy raz wręczone zostaną nagrody "Aurora"

Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy zaznaczyła z kolei, że festiwal, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie, to flagowa impreza kulturalna w mieście. - Bydgoszczanie co roku czekają na ten festiwal. Cieszę się, że będzie miał nieco inną odsłonę, trochę nowości.

Impreza rozpocznie się 1 października i potrwa do 4 grudnia.

- Hasłem tegorocznego festiwalu Prapremier jest "Odzyskiwanie" - podkreśla Julia Holewińska, wicedyrektor TP. - Pragniemy odzyskiwać tematy, płaszczyzny, tożsamości, które do tej pory nie były podejmowane przez teatr. Chcemy odzyskiwać zapomniane teksty. Teatr w Polsce w ostatnich latach skupiał się na dramatach pisanych na scenie. My pragniemy pójść do dramatów, które stały się inspiracją dla reżysera, dla twórców.