Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej w COS Cetniewo: Rewelacyjny Wojciech Nowicki! PS

Wojciech Nowicki uzyskał najlepszy wynik w sezonie. Paweł Skraba

Zwycięstwo Wojciecha Nowickiego z Pawłem Fajdkiem oraz pewne zwycięstwa Malwiny Kopron i Piotra Małachowskiego to najważniejsze z punktu widzenia polskich kibiców wydarzenia 9. Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej, który odbył się w niedzielę w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo we Władysławowie. Dla większości polskich kandydatów do medali igrzysk olimpijskich w Tokio była to ostatnia próba przedolimpijska.