Festiwal Świętych Mikołajów w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia ze świątecznego biegania!

Festiwal Biegów Świętych Mikołajów to rywalizacja na trzech dystansach - półmaratonu, 10 km i 5 km, na tym ostatnim dystansie również w nordic walking). Meta dla wszystkich czekała na stadionie miejskim przy ul. Bema. Festiwal Świętych Mikołajów w Toruniu to nie tylko rywalizacja, ale też dobroczynność. W tegorocznej edycji organizatorzy i uczestnicy zbierali podarunki dla niewidomych dzieci.Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Grzegorz Olkowski