Finał Ligi Mistrzów to jedno z najbardziej oglądanych wydarzeń sportowych. W tegorocznym finale rozgrywanym w Porto zmierzą się Manchester City z Chelsea. To, że w finale Ligi Mistrzów wystąpią dwa kluby z tego samego państwa nie jest niczym szczególnym. Dwa sezony wcześniej o Puchar Europy zagrały angielskie Liverpool i Tottenham. Wcześniej dwa razy grały ze sobą ekipy z Madrytu - Real i Atletico. W 2013 roku w finale wystąpiły niemieckie Bayern Monachium z Borussią Dortmund, w której występowali Jakub Błaszczykowski , Robert Lewandowsk i i Łukasz Piszczek . W 2008 roku doszło do finału Manchesteru United z Chelsea.

Finał Ligi Mistrzów: Manchester City - Chelsea. Gdzie oglądać? Transmisja TV. Online. Stream

Triumf w Lidze Mistrzów to wielkie marzenie właścicieli klubu z Manchesteru, którymi są szejkowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od kilku lat pompują ogromne pieniądze w City, ale do tej pory wygrywali jedynie w Anglii. Czy w końcu ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę udowodni swoją wyższość na Starym Kontynencie? Warto podkreślić, że Hiszpan doprowadził dwa razy Barcelonę do triumfów, ale ostatni raz wygrywał w 2011 roku. Potem nie potrafił przejść z Bayernem i Manchesterem City fazy pucharowej. Aż do teraz. Warto dodać, że Manchester City jest aktualnym mistrzem Anglii i zdobywcą Pucharu Ligi.