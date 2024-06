Finał Nestle Cup, czyli święto młodzieżowej lekkiej atletyki we Włocławku

Dwudniowe zawody były dla setek młodych adeptów lekkiej atletyki szansą na przeżycie wielkiej sportowej przygody. Wyjątkowa atmosfera, rywalizacja oraz możliwość spotkania gwiazd dla wielu z nich była pierwszym zetknięciem z ogromną i przeprowadzaną na wysokim poziomie organizacyjnym imprezą. Jak zauważał podczas weekendowych zawodów wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara projekt nadal się rozwija, a jego niegdysiejsi uczestnicy dziś szykują się do olimpijskiego startu w Paryżu.

– W tym roku przekroczyliśmy barierę miliona uczestników projektu Lekkoatletyka dla każdego. Jego podstawową funkcją jest oczywiście upowszechnianie, ale jak się okazuje skutkiem ubocznym, pozytywnym skutkiem, jest to, że wiele z tych osób pozostaje w sporcie. Pia Skrzyszowska, czy Klaudia Kazimierska to takie dobre przykłady. One są już olimpijkami, mają minima na Paryż. Zaczynały swoją przygodę na zajęciach LDK, a za chwilę może pobiegną w finałach olimpijskich – mówi Sebastian Chmara. Od dekady projekt wspiera Nestle Polska.