For Nature Solutions Apator zakończy marzenia Wilków Krosno? Mecz z wielkim transferem w tle

Lepsze czasy dla kibiców For Nature Solutions Apatora? W piątek drużyna może już ostatecznie przypieczętować swój awans do play off, a zadanie nie wydaje się specjalnie trudne: rywalem beniaminek z Krosna, który na wyjeździe tylko raz przekroczył barierę 40 punktów.

W PGE Ekstralidze zostanie na pewno Andriej Lebiediew, który sprawdził się z boju. On z kolei może trafić do ZOOLeszcz GKM Grudziądz.

Wilki z Krosna prawdopodobnie pożegnają się z PGE Ekstraligą, bo oprócz wspomnianych dwóch zagranicznych liderów więcej atutów nie miały. Po raz kolejny zawiódł sprowadzony za duże pieniądze z Grudziądza Krzysztof Kasprzak, kompletnym nieporozumieniem okazał się debiut w gronie seniorów Mateusza Świdnickiego.

To jednak problemy gości, natomiast w obozie gospodarzy humory znacznie lepsze. Robert Sawina ma do dyspozycji pełen zestaw zawodników, po kontuzji wrócił na tor Wiktor Lampart. W rywalizacji o miejsce w składzie naciska go mocno Nicolai Heiselberg. 17-letni Duńczyk we wtorek wywalczył komplet punktów w meczu z liderem Ekstraligi U-24, Wilkami Krosno.

Najbardziej jednak cieszy kibiców powrót do wysokiej formy Patryka Dudka. Żużlowiec w miniony weekend stanął na podium Grand Prix Szwecji i Indywidualnych Mistrzostw Polski w Pile, wyraźnie odzyskał nie tylko prędkość motocykla, ale także radość z jazdy. Z takim Dudkiem For Nature Solution Apator w play off nie musi być chłopcem do bicia.