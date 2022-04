French bob - nowy trend wśród fryzur dla krótkich włosów 2022. To uczesanie pokochały gwiazdy!

French bob to krótki bob lub bob sięgający do brody z uroczą grzywką. Fryzura łatwo dopasowuje się do każdych rysów twarzy, łagodzi je i odmładza. Może być noszona przez kobiety w każdym wieku! Co istotne, nie sprawia problemów przy stylizacji - wystarczy ułożyć grzywkę przy pomocy okrągłej szczotki. Dobrym pomysłem jest przed wysuszeniem włosów, w jeszcze lekko wilgotne pasma, wetrzeć piankę dodającą objętości. Wtedy fryzura robi największe wrażenie.