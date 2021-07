Fundacja Brama Epok z powiatu brodnickiego otrzymała nagrodę i tytuł w konkursie "Rodzynki z pozarządówki". Zobaczcie zdjęcia

Fundacja Brama Epok Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe wygrała za projekt "Kiedyś to było… Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wielki krok naprzód" organizowany w 2020 r. Projekt ten skierowany był do mieszkańców Mileszew w gminie Jabłonowo Pomorskie. Po analizie potrzeb kulturalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Góralach zorganizowano m.in. warsztaty filmowo-fotograficzne w Mileszewach oraz seanse kina plenerowego w Lembargu, Buku Pomorskim i Mileszewach, a Fundacja Brama Epok kupiła za pieniądze z dofinansowania do projektu sprzęt do wyświetlania filmów w ramach kina plenerowego.

W ramach projektu zorganizowano także wydarzenia historyczne. "Odczarować ziemiaństwo" to sesja zdjęciowa w stylizowanych strojach ziemiańskich. Jak mówi Joanna Kalenik z Fundacji Brama Epok, sesja ta dzięki uprzejmości firmy Rolmil zorganizowana została na terenie pałacu w Mileszewach. Pałac ten ok. 1854 r. zbudował Ignacy Łyskowski. Całe wydarzenie było organizowane m.in. po to, aby w lokalnej społeczności zrobiło się głośno o lokalnym bohaterze Ignacym Łyskowskim, działaczu społecznym i polskim pośle z powiatu brodnickiego.