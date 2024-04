Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 16.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Świedziebnia 13, 23, 23A, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 40 C, 40E, 40J, 50, 50C, 50E, od 51 do 58, 60, 60A, 61, 62, od 78 do 82, 84, 85, 86A, 87, 113 B, 288/6, 170/1, 170/2, 170/8, 190/6, 280/3, 280/4, 280/5, 280/7, 280/9, 327/2. 16.04 od godz. 8:30 do 14:30

Łasin ulice Dworcowa 10, 27-31, od 31 do 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50A, 50B, 53, 0021-16/10, 12/2, 16/1, 16/10,16/8,16/7, Grudziądzka 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17A, 22, Krótka 3, Spółdzielców 1, 1A, 2. 16.04 od godz. 11:30 do 14:00

Blizienko 4, od 6 do 11, od 14 do 16, od 18 do 25, od 29 do 33, 35, 36, od 38 do 51, 53, 172/4, Książki ulica Wiejska 3, 4, Łopatki Polskie 13. 16.04 od godz. 8:30 do 13:00

Rywałd 27, 28, od 31 do 35. 16.04 od godz. 8:30 do 13:00

Łasin-Wybudowanie 27, 38, 48, od 50 do 52, 52A, 76, 76A, 301/2. 16.04 od godz. 11:30 do 14:00

powiat aleksandrowski

Odolion .

16.04 od godz. 10:00 do 12:00

powiat włocławski

Lubraniec-Parcele 13, Redecz Kalny 4, 6, 7, 9, 10, 15, od 18 do 20.

16.04 od godz. 8:00 do 11:00

Krępiny od 1 do 5, od 7 do 9, 9A, od 10 do 12, od 14 do 16, 97/2, Krępiny , DZ. 129/6, Nasiegniewo od 113 do 115, 117, 119, -, 357/2, 363/3, 364/10 (GPO), dz. 364/5 , 364/6, Uniechowo 135, od 139 do 141, Urszulewo , Zarzeczewo OŚW., 116/5, 117/2, 119/3,119/2, 122/6, 129/1, 129/9, Zarzeczewo-129/3 .

16.04 od godz. 8:00 do 15:00

Grodztwo 37, 39, 48, 281/2, 281/8, 389/1, 391/3 (GPO).

16.04 od godz. 10:30 do 14:00

powiat lipnowski

Mysłakówko 2, od 4 do 8, 8A, 10, 10D, 11, 11a, od 12 do 15, 15A, 39, 103/4.

16.04 od godz. 9:00 do 14:00