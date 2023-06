Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 6.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Radoszki 59, 60, od 62 do 64, 64A, 65, 65A, 55/1, 63.

6.06 od godz. 8:00 do 14:30

Karbowo ulica Żmijewska 115, 123, 141.

6.06 od godz. 8:00 do 14:00

Grudziądz

Nowa Wieś ulice Parkowa 2, 2A, od 4 do 6, od 8 do 11, 14, 23, 499/3, Parkowa-Osiedle 39, 551, Tadeusza Kościuszki 13, 13A, 15, 18, 21, 22, od 24 do 26, 28, 30, 31, 35, 35A, 37, 39, 40, 0011-501/1, --487, 492, 536/1, 543/1.

6.06 od godz. 7:00 do 10:00

powiat chełmiński

Trzebcz Szlachecki 92, 105, 106, od 109 do 115, 128.

6.06 od godz. 7:30 do 18:00

powiat wąbrzeski

Czaple 6, 7, Kotnowo 30, 31, Nowa Wieś Królewska 1, od 3 do 5, 7, 9, od 55 do 58, 60, od 62 do 64, 261, 261/1, 8-354, Wieldządz 1, 2A, 3, 4, 6, od 8 do 11, od 22 do 24, od 26 do 33, 34A, 36, od 38 do 41, 44, od 47 do 49, od 52 do 55, 57, 58, 60, 61, 201/5, 214/2, 214/8, 214/9, 215, 218/3, 225/6, 246/1, 59/3, DZ 215.

6.06 od godz. 9:00 do 14:00