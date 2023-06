Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 9.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Koń 1, 2, od 4 do 6, 8, 158/4.

6.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat lipnowski

Sumin 7, 72, 74, 75, 75A, od 76 do 81, 85, 157/2, 82/2.

6.09 od godz. 8:00 do 11:00

Krępa, ul. Brzozowa, ul. Wodników

13.06 od godz. 10:00 do 14:00

powiat rypiński

Rusinowo 113, 114.

6.09 od godz. 8:30 do 14:00

powiat toruński

Łysomice ulice Gdańska 1, 3, Graniczna 22, Lniana 1, 1/B, 1a, 13/32, Łąkowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 8, 10, 10B, 11/A, 11C, 15, 17/4, 18/25, 20/19, 25/17, 25/9, Modrzewiowa 3, 5, 12, 12A, 15, 18/26, 19/14, 19/3, 19/4, 19/8, Polna 1, 2, 2A, 2B, od 3 do 6, 6A, 6C, 8, 13, 13A, 15, 15A, 33, 35, 65, 12/15, 12/6, 13/20, 14/12, 157/3, 17/14, 17/46, 19/23, Skowronkowa od 3 do 5, 8, 290, 292, Wiązowa 3, 5, 8, Wspólna 3, 5, Ziołowa 4 , 12/2, 13/46, 17/25, 17/54, 17/56, 18/18, 18/20, 18/22, 18/23, 18/24, 18/30, 19/15, 20/24, 20/26.

6.09 od godz. 7:30 do 11:30