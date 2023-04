Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 12.04

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Modzerowo.

4.12 od godz. 3:26 do 7:30

Wolica, ul. św. Piotra i Pawła 53, 55, 59, 63

17.04 od godz. 10:00 do 14:00

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 16, ul. Przerwy-Tetmajera od nr 1 do nr 25, ul. Danuty Siedzikówny "Inki" od nr 1 do nr 16, ul. Broniewskiego od nr 1 do nr 15,, ul. Modrzejewskiej

12.04 od godz. 11:00 do 13:00

Piaseczno, ul. Wiśniowa 4, 4A, 4B

13.04 od godz. 10:00 do 14:00

powiat bydgoski

Magdalenka, ul. Jesionowa, ul. Jaworowa, ul. Wiązowa, ul. Grabowa, ul. Jodłowa, ul. Głogowa, ul. Leszczynowa, ul. Bukowa, ul. Dereniowa, ul. Kalinowa, ul. Sosnowa, ul. Dębowa, ul. Akacjowa, ul. Paprociowa

13.04 od godz. 9:00 do 13:00