Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.03

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim (21.03)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew kujawsko-pomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (21.03 13:03) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat radziejowski Knopin.

21.03 od godz. 10:19 do 14:30 Biskupice , Biskupice-97/5 (GPO).

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat golubsko-dobrzyński Ostrowite 38A, 41A, 41B, 42, 43, 43 A, 43A, 44, 52, 53, 262, 67/3.

21.03 od godz. 8:30 do 14:30 Ciechocin 29, 30, 35, 175.

21.03 od godz. 8:30 do 14:00 Grudziądz Ruda 55, 109, Wałdowo Szlacheckie ulica Szkolna 1 40A, 41, 41A, 42, 43/A, 44A, 45B, 45C, 46, 47, 47A, 48, 48A, 49, 49A, 50, 51, 51B, 51C, od 53 do 55, 55A, 56, 57, 57A, 57B, 57C, 57D, 57F, 57G, od 58 do 61, 63, 64, 64A, 65, 87, 87A, 87D, 87K, 87Ł, 87M, 87P, 87R, 109, 0024-72/52 (GPO), 0024-72/53 (GPO), 0024-72/70 (GPO), 0024-90/19 (GPO), 122, 140/1, 249/2, 72/51, 85/1, 90/9.

21.03 od godz. 8:30 do 13:30

Turznice 20, 22, 24, 25, 28, 30, od 34 do 37, 48, 50, od 56 do 58, 58A, 59, 12, 148/6, 149/2, 169/5, 248/1, 49/1, DZ 246/3.

21.03 od godz. 8:30 do 17:30 powiat włocławski Gąbinek, Kucerz, Lubanie, Probostwo Dolne, Probostwo Górne.

21.03 od godz. 12:30 do 14:30 Cyprianka od 151 do 155, 155A, 155B, 156, 156 C, 159, 10/19, 10/21, 10/25.

21.03 od godz. 11:00 do 14:00 Kaliska , 248/3, 61/12, 61/13.

21.03 od godz. 11:00 do 14:00 powiat lipnowski Łochocin od 42 do 46, 46A, 46B, 47, 47A, 48, 48B, 53M, 58B, 99, 109, 112, 114, 115, 133/2, 133/3, DZ. 1329/9, DZ. 136/27 , Łochocin-136/3 (GPO).

21.03 od godz. 11:00 do 14:00

Piaseczno 16, 17, 3/12, 3/14, 3/17, 3/27, 3/28, 3/3, 3/37, 4/17, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 5/27, 5/30, 8/12, 8/21, 8/4, 8/5, 8/9, 9/8, Czarne 22, słup 102, dz. 320/2, dz. 5/22, DZ. 8/20, Teodorowo , 5/18, 5/25, 8/11, 8/24, DZ. 5/22 , DZ. 5/23 .

21.03 od godz. 10:00 do 14:00

powiat rypiński Puszcza Rządowa 3, 4, od 45 do 47, od 50 do 52, 15/6.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Czyżewo , 2/9, Czyżewo-2/2 (GPO), Rakowo od 46 do 48, 7.

21.03 od godz. 8:30 do 14:00 Dylewo 14b, 42, 42A, od 43 do 47, 50B, 50D, 84/19, 84/20, Godziszewy od 14 do 17, 19.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat toruński Brzoza ulica Łódzka 2, 32 , 3072.

21.03 od godz. 7:00 do 18:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Rogatkowa; Jeżynowa.

21.03 od godz. 7:00 do 15:00 powiat tucholski Lubiewo ul. Wodna 7, i przyległe.

21.03 od godz. 7:00 do 15:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Ślesin ulica Rzemieślnicza od 1 do 10 b ze stacji transformatorowej Ślesin 1.

21.03 od godz. 8:00 do 16:00

powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Osie ul. Kamienna 1, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

21.03 od godz. 8:00 do 15:30

powiat inowrocławski Sukowy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 14a, 95, 94,

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz Brak zasilania w rejonie ulic: Borsucza 29; Szpakowa 7, 24, 24a; Motylowa 8 - 57; Kukułcza 19 - 38; Dzięciołowa 29, 30, 34, 36, 38; Biedronkowa 16.

22.03 od godz. 7:00 do 13:00

powiat inowrocławski Inowrocław ulica Klubu Sportowego Noteć

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gąski 28, 29, 30, 44, 46, 41, 43, 42, 40, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 31, 32 i sąsiednie zgodnie z plakatami

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Skalmierowice 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10,

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gniewkowo ul. Kolejowa

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat świecki Tleń ul. Czerska numery nieparzyste od 13 do 29, i przyległe.

22.03 od godz. 8:00 do 15:30 Świecie ul. Konopnickiej 2, i przyległe.

22.03 od godz. 8:00 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Bukowiec ul. Wiatrakowa numery: od 1 do 2C, 2F, od 3 do 3D, 3M, 8, 10, 12, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

26.03 od godz. 7:00 do 16:00

Branica numery: 24, 25, 25F, 26, i przyległe.

27.03 od godz. 8:00 do 14:30

powiat tucholski Tuchola ul. Wałowa numery: od 2 do 5, i przyległe.

22.03 od godz. 8:00 do 11:30 Na Polach numery 7, 8, i przyległe.

22.03 od godz. 8:00 do 14:30 Cekcyn ul. Leśna numery: 23, 24, i przyległe.

22.03 od godz. 12:00 do 15:00 Tuchola ul. Nad Brdą numery: od 1 do 7 oraz od 8B do 13D, i przyległe.

25.03 od godz. 8:00 do 14:30 Łyskowo działki od numeru 116 do 153, i przyległe.

25.03 od godz. 10:00 do 13:30 Gostycyn ul. Ptasia, Pilska numery nieparzyste 11, 13, 15, parzyste od 22 do 32, Nogawicka od 1 do 4, Świerkowa 12, 13, i przyległe.

26.03 od godz. 8:00 do 15:30

Śliwice ul. Rumiankowa, i przyległe.

26.03 od godz. 8:00 do 11:30 Śliwice ul. Chabrowa, i przyległe.

26.03 od godz. 8:15 do 12:00 Lińsk 122, i przyległe.

26.03 od godz. 9:00 do 13:30 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Kowalewo dla ulic. Szkolna od 6 do 28a oraz 34a, 40, 40a, oraz Pałucka 39 ze stacji transformatorowej Kowalewo 1.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Drzewianowo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 29, 32, 43, 49 ze stacji transformatorowej Drzewianowo 1.

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Samoklęski Duże 9, 11, 10, 11a, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 14, 15 ze stacji transformatorowej Samoklęski Duże 2.

26.03 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Rynarzewo dla ulicy Kalinowej 6, 7, 10 ze stacji transformatorowej Rynarzewo 5.

26.03 od godz. 8:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Lubaszcz od 1 do 15 ze stacji transformatorowej Lubaszcz 2 POM.

29.03 od godz. 7:00 do 8:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Leśna 53, 57, 68, dz. 200/30, dz. 200/25, dz. 221/1.

22.03 od godz. 9:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Toruńska 26; Wspólna 4, 11, dz. 134/4, dz. 137/11.

23.03 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Boczna 11 - 27; Długa 55 - 65; Szosa Gdańska 2, 6, 82, 86, 89, 91, dz. 84/4, dz. 148/24.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Bystra dz. 356/29 i 356/28.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Sienno ul. Kotomierska numery: od 1 do 7 (nie dotyczy numerów 6A, 6B, i przyległe.

25.03 od godz. 9:00 do 11:30 Strzelce Górne ul. Diamentowa 10, i przyległe.

26.03 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Białe Błota: ul. Cedrowa 9, 14a, 15, 17, 25; Centralna dz.1959; Chmielna 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, dz. 388/4; Cukrowa 4, 10, 14, 16, 18, 20; Cyprysowa 3.

27.03 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Gąbin działki 34/62, 34/64, 34/65 ze stacji transformatorowej Gąbin 3.

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Przepiórcza.

28.03 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Prądki ul. Niska dz. 4/17; Pozioma; Nektarowa 7, 9, 1, 13.

28.03 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Wyspiańskiego 7, 9, 11.

28.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat sępoleński Jerzmionki działki nr 49/7, 49/10, 49/11, i przyległe.

25.03 od godz. 8:00 do 14:30 Dąbrowa numery: 51, 54, i przyległe.

26.03 od godz. 8:30 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Rogalin 39, 41, 43, 47 ze stacji transformatorowej Rogalin 3.

27.03 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

