Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.05

Książki ulice Słoneczna 5, 6, Spacerowa 13, 15, 19, 23, Szkolna 26, 28, od 31 do 33, 37, 39, 43, 46, 46A, 49, 76, 280/11, 280/5 . 25.05 od godz. 8:00 do 17:00

Wałdowo Szlacheckie 33, od 37 do 39, 39A, 40, 108D, 157/6, 68/11, 69/18, 69/22, DZ 159/1. 25.05 od godz. 8:30 do 15:30

Janowo od 12 do 21, 21/1, 22, 23, 17, 173/2, 350/1. 25.05 od godz. 8:00 do 12:30

Brzozówka ulice Jabłoniowa , 129/68, 134/16, Kokosowa od 3 do 5, Laskowa 3, 8, 12, 14, 16, 17, 18A, od 19 do 21, 134/47, Orzechowa 13, 15, 17, 134/41, 134/44, 134/54, 134/55, 134/56 , 134/14, 134/38, 134/50, 134/52, 134/53, dz. 134/15, Głogowo ulica Klonowa 8. 25.05 od godz. 8:00 do 13:00

Pasieka 32, od 34 do 36, 39, 48. 25.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat świecki

Kamionka, ul. Wesoła od numeru 1 do numeru 12, ul. Złota od numeru 12 do numeru 37, ul. Spacerowa od numeru 1 do numeru 19

25.05 od godz. 10:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat grudziądzki

Zielnowo .

25.05 od godz. 16:30 do 18:00