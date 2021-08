GKM Grudziądz chce wzmocnień. Są pierwsze nazwiska!

Co zrobić, aby w przyszłym roku nie drżeć o utrzymanie do ostatniego wyścigu? To pytanie dręczy nie tylko kibiców, ale przede wszystkim zarząd i sztab szkoleniowy GKM Grudziądz. Kończy się czas radości i świętowania po ostatnim meczu z Włókniarzem Częstochowa.



Udany finisz sezonu nie może zatrzeć ogólnego wrażenia. Grudziądzanie mieli mnóstwo szczęścia, tylko w jednym meczu w całym sezonie zdobyli więcej niż 45 punktów, na wyjazdach znowu spisywali się najsłabiej w całej PGE Ekstralidze.



Dlatego klub chce wzmocnić skład przed kolejnym sezonem. Sprawdźcie pierwsze informacje! Kto zostanie, a kto się pożegna z drużyną? Trwają rozmowy z zawodnikami >>>



