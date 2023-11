W składzie grudziądzkiej drużyny zaszły duże zmiany. Pierwsza i najważniejsza, to pożegnanie z Nicki Pedersenem, który w ostatnich latach był liderem GKM. Ostatni sezon Duńczyka był jednak słabszy, co było efektem m.in. poważnych kontuzji. Pedersen przeniósł się do I ligi - do Rzeszowa. Na zapleczu - w Ostrowie - startować też będą Gleb Czugunow i Frederik Jakobsen.