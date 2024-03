Główna wygrana w grze Lotto padła w Bydgoszczy. Już dziewiąta w 2024 roku

Lista 41 wygranych w grach Lotto w 2024 roku w Kujawsko-Pomorskiem

W Multi Multi to Ty decydujesz, o ile grasz. Za 2,5 zł wchodzisz do gry i decydujesz, ile liczb typujesz w zakładach - od 1 do 10 liczb. Losowanych jest 20 liczb. Im więcej liczb, tym wyższa możliwa wygrana. Wytypować można liczby z zakresu od 1 do 80 (wybrać je można samodzielnie lub zagrać na chybił trafił). Można wygrać nawet 25 000 000 zł.