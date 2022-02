Gmina Brodnica w 2022 r. zrealizuje więcej inwestycji niż początkowo zaplanowała. Sprawdźcie szczegóły!

Gmina Brodnica zrealizuje jeszcze więcej inwestycji na 2022 r. niż wstępnie zaplanowała

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica podczas sesji rady gminy w czwartek, 10 lutego przekazał, że wprowadzone do budżetu gminy na 2022 r. zmiany dotyczą realizacji inwestycji: budowy stacji podnoszenia wody dla wsi Bartniki (nakłady do poniesienia w 2022 r. to 60 tys. zł z budżetu gminy) oraz modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Karbowo (planowane na ten rok nakłady to 70 tys. zł z budżetu gminy). Warto przypomnieć, że inwestycje te były realizowane w ubiegłym roku, jednak nie zostały zakończone. Podczas sesji w czwartek, 10 lutego zwiększono także o kwotę 120 tys. zł do 960 tys. zł planowane nakłady na modernizację hydroforni w Szymkowie (środki własne gminy ok. 170 tys. zł, a środki uzyskane z Polskiego Ładu ok. 790 tys. zł) oraz o kwotę 200 tys. zł planowane nakłady na modernizację drogi w Szymkowie (teraz wydatki poniesione na tę drogę przez gminę w 2022 r. wyniosą 750 tys. zł). Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości ok. 50 tys. zł na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w szkołach podstawowych z terenu gminy wprowadzono także w budżecie na 2022 r. zmiany. Teraz szkoły te wzbogacą się w nowoczesne pracownie wyposażone w sprzęt IT, drukarki 3D, oprogramowanie, wirtualne laboratoria przedmiotowe, aparaty fotograficzne, miksery dźwięku czy roboty.