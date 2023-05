Gmina Kęsowo - inwestycje i spotkania w: Żalnie, Kęsowie, Piastoszynie i Grochowie. Zdjęcia

- Udział w nich wziął przedstawiciel władz rządowych Minister Łukasz Schreiber, poseł na Sejm RP - informuje Jagoda Has, wicewójt gminy Kęsowo. - Przed południem odbyły się uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury z osobami, które upowszechniają i działają na rzecz kultury nie tylko na terenie Gmina Kęsowo, ale także poza jej granicami. Każdy moment jest dobry, aby dziękować, więc i tym razem nie mogło zabraknąć podziękowań i wyrazów uznania dla wszystkich zaproszonych działaczy kultury. Obchody zorganizowano w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. Popołudnie rozpoczęło się od spotkania w Świetlicy Wiejskiej w Żalnie z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i grup działających na rzecz lokalnej społeczności. Stanowiło to doskonałą okazję do złożenia podziękowań za trud i pracę włożona na rzecz powołania nowego KGW w Żalnie - przewodniczącej Aleksadrze Krzywdzińskiej. Przekazano tez symboliczny klucz do bram sołectwa Żalno nowemu sołtysowi Dariuszowi Sikorskiemu, który od niedawna pełni swoją funkcję, jednak znacząco angażuje się na rzecz swoich mieszkańców.