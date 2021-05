Gmina Tuchola dopłaci powiatowi tucholskiemu na drogę, ale burmistrz zapowiada zmiany

Faktycznie, droga - o czym pisaliśmy - była i jest w katastrofalnym stanie. To, że zostanie przebudowana to dobra decyzja. Trakt jest powiatowy, ale przebiega przez Raciąż, który leży w gminie Tuchola.

Dalej burmistrz mówił m.in.: Są jeszcze drogi na terenie naszego powiatu, które wymagają remontu, ale powiat będzie musiał sobie sam z tym radzić. Od nas dotacji chcą powiat, województwo, a nam nikt nie daje. Pokażcie mi sytuację, gdy starostwo czy marszałek dołożył do naszej drogi. Nigdy, a my najmniejszy samorząd mamy wszystkim dokładać. Burmistrz Kowalski rozmawiał z kolegami wójtami i wszyscy się buntują, mówiąc: "Ile my jeszcze mamy czasu finansować powiat?".

Kowalski zaznaczył, że jak powiat w zeszłym roku miał nadwyżkę, to nie przeznaczył jej na drogi, tylko na inne cele, "a my musimy powiększać deficyt, żeby dołożyć. Dokładamy pieniądze i wcale tego nie żałuję, ponieważ obiecaliśmy mieszkańcom Raciąża. Bo ta droga jest w fatalnym stanie."

- Chcemy dobrej współpracy z powiatem, ale on też musi trochę na swoje barki wziąć - kontynuował burmistrz. - I nie mówić, że mamy plan, bo plan naprawczy nie jest na wieki wieków. Można wystąpić do ministerstwa o skrócenie, gdy sytuacja się poprawiła. No ale lepiej nie, bo po co? Jak są pieniądze z dotacji itd. Jesteśmy tym trochę poirytowani. Starosta po długim czasie zaprosił nas w poniedziałek. Myślę, że ten temat z wójtami podejmiemy, bo nie chcemy stale dokładać do zadań starostwa powiatowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Joppek przyłączył się do zdania burmistrza. - Rzeczywiście trochę nasza gmina i nie tylko jest przez powiat wykorzystywana - powiedział.