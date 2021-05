Gmina Zbójno zaangażowała się w pomoc dla chorej Lenki z Obrowa

Urząd Gminy w Zbójnie przekazał 10 worków nakrętek Lence z Obrowa.

- Dziękujemy Wszystkim którzy przynoszą je do naszego "serducha" przy Urzędzie. To dzięki Wam nakrętki z 3 pojemników wędrują właśnie do Lenki. Już wkrótce przedstawimy jakie dalsze działania zaplanowane są w maju dla dziewczynki. Urząd, szkoły, mieszkańcy intensywnie przygotowują się do kiermaszów, loterii fantowych, zawodów z których to dochód zostanie przekazany na leczenie 2,5 letniej mieszkanki Obrowa – informuje Urząd Gminy w Zbójnie.